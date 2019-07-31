صور | الاحتلال يداهم عدة منازل في "بيت ريما" ويعبث بمنازل المواطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وعبثت فيها.

وقالت مصادر محلية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منازل المواطنين، يحيى فايز رحيمة، وعمر سطوف، وسامي مصطفى الريماوي، وعبثت بمحتوياتها ودمرت عددا من المقتنيات فيها.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.