الاحتلال يعتقل أمين سر حركة "فتح" ياسر درويش في العيسوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، أمين سر حركة "فتح" في بلدة العيسوية شرق القدس ياسر درويش.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت درويش بعد ان داهمت منزله في البلدة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي في العيسوية، والمتمثلة بالاقتحامات اليومية والاعتقالات وتحرير المخالفات وهدم المنشآت وغيرها من المضايقات اليومية، وذلك في اعقاب مواجهات اندلعت مطلع الشهر الجاري، وأسفرت عن استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاما) بنيران الاحتلال.