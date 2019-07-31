التربية: 16 ألف طالب يتقدمون غدا للدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

وطن: يتقدم، يوم غد الخميس، حوالي 16 ألف طالب/ة من المحافظات الشمالية والجنوبية للدورة الثانية "دورة آب" من امتحان الثانوية العامة؛ حسبما أفادت وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الدورة تهدف إلى إتاحة المجال أمام الطلبة لتحسين علاماتهم أو الاستكمال للمباحث التي لم ينجحوا فيها، وأيضاً لإتاحة الفرصة أمام الطلبة الذين حالت ظروفهم دون التقدم للدورة الأولى من الامتحان "دورة حزيران".

وأشارت إلى أن "دورة آب" تستمر حتى 24/8/2019.