بعد انضمام الأسير طارق قعدان... ثمانية أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

وطن: انضم الأسير طارق قعدان من محافظة جنين للإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، وبذلك يكون عدد الأسرى المضربين في معتقلات الاحتلال، ثمانية.

وقال نادي الأسير اليوم الأربعاء إن الأسرى حسان عواد من بلدة إذنا، ومنير العبد وحمزة عواد من بلدة كوبر، علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

فيما يواصل محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية إضرابهم المفتوح لليوم (31) على التوالي، وذلك وسط ظروف صحية واعتقالية صعبة يواجهونها في عزل معتقل "نيتسان الرملة"، إضافة إلى الأسرى أحمد غنام المضرب منذ (18) يوماً، وسلطان خلوف منذ (14) يوماً، وإسماعيل علي منذ (8) أيام، ووجدي العواودة منذ ثلاثة أيام.

وفي نفس السياق شرع يوم أمس أكثر من (20) أسيراً غالبيتهم من معتقل "النقب الصحراوي" بإضراب إسنادي للأسرى الإداريين، وهم من الهيئة التنظيمية للجبهة الشعبية.

والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (11) عاماً ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وقد صدر بحقه حكماً بالسّجن الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه قبل الإفراج عنه بأيام، علماً أنه متزوج وله ستة أبناء.