أبو ردينة: من حق شعبنا البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 67 دون الحاجة لترخيص من أحد

وطن: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن كل الاستيطان الاسرائيلي على أراضي فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال.

وأضاف في معرض رده على قرار حكومة الاحتلال بإعطاء ترخيص لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين و6000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ان من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد، ولن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية.

وتابع أبو ردينة، لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، والتي نصت جميعها، وخاصة القرار الأممي رقم (2334) بعدم شرعية الاستيطان على أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية.

وختم الناطق الرسمي تصريحه بالقول، سيبقى شعبنا الفلسطيني صامدا على أرضه، ولن يقبل المساومة على ثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني.