عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: سمحت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 72 مستوطنًا واثنين من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية أمنية مشددة.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم أثناء اقتحامهم للمسجد، فيما حاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في ساحاته، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية وفتشت حقائبهم قبيل دخولهم للمسجد.