نتنياهو: لن يتم اقتلاع أي مستوطن أو مستوطنة... هذا الأمر انتهى!

وطن: نقلت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول المستوطنين والمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً للإعلام العبري، قال نتنياهو خلال افتتاح طريق تنزه في مستوطنة "أفرات"، أنه لن يتم اقتلاع أي مستوطن أو مستوطنة.

وأضاف نتنياهو، هذا الأمر قد انتهى، والاستيطان سيستمر إلى الأبد.

وأعلن نتنياهو أن حكومة الاحتلال تعتزم بناء ألف وحدة سكنية جديدة فقط في "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين في بيت لحم.