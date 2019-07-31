الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في مقتل طلاب في مسيرة احتجاجية غربي السودان

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دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) السلطات الى التحقيق في مقتل طلاب في مدينة الأبيّض في ولاية شمال كردفان، فيما حمّلت قوى التغيير المجلس العسكري مسؤولية إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وعلقت التفاوض مع قادة الجيش.

وأعلن المجلس تعليق الدراسة في مدارس السودان حتى إشعار آخر.

وقالت يونيسيف في بيان إن الضحايا تترواح أعمارهم بين 15 و 17 عاما، مضيفة إنه "لا يجب أن يدفن أي طفل بزيه المدرسي".

وتواصلت الاحتجاجات أمس الثلاثاء في أحياء الخرطوم ومدن سودانية أخرى تنديدا بمقتل ستة متظاهرين - بينهم أربعة طلاب - وإصابة 62 آخرين، في مدينة الأبيّض، كبرى مدن ولاية شمال كردفان غربي السودان أمس الاثنين.

وخرج مئات الأطفال، كثير منهم يرتدون الزي المدرسي ويلوحون بالأعلام السودانية، إلى شوارع العاصمة السدوانية أمس، احتجاجا على الأحداث.

بي بي سي عربي