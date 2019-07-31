خدعة في آيفون تمكن الغرباء من إزعاجك واختراق هاتفك

وطن: اكتشف خبراء الأمن خدعة سهلة في أجهزة "آبل" تتيح لأي شخص يحمل هاتفك إمكانية إرسال رسائل إلى أصدقائك وعائلتك حتى عندما يكون الجهاز مقفلا.

وتستخدم الخدعة المساعد الصوتي "سِيري"، لتجاوز قفل الهاتف والقيام بإرسال رسائل وإجراء مكالمات هاتفية.

ومعروف أن مساعد آبل الصوتي سِيري يستطيع إرسال الرسائل وحتى إجراء مكالمات هاتفية، دون لمس الجهاز وباستخدام الأوامر الصوتية فقط، حيث ما عليك سوى أن تطلب من "سيري" إرسال ما تريد إلى جهة اتصال محددة، باستخدام كلمة "هاي سيري" (hey Siri).

ولكن الخبراء وجدوا مشكلة تكمن في أن "سِيري" بهذه الخاصية يمكن الغرباء من الإضرار بأصحاب الهواتف، حيث يحاولون إرسال رسائل خادعة من أجهزة "آبل". وكل ما يحتاجه المحتال، هو الحصول على الهاتف وقول "هاي سِيري، أرسل رسالة إلى أبي" (على سبيل المثال)، وسيُطلب منه إملاء محتويات الرسالة بعد ذلك.

ولحسن الحظ، أتاحت "آبل" لمستخدمي أجهزتها طريقة سهلة لإيقاف تشغيل هذه الميزة من شاشة قفل الهاتف.

ولإيقاف تشغيل الميزة في أي أو أس 12، يجب التوجه إلى الإعدادات والنقر على "سيري والبحث"، ثم يمكن الانتقال إلى خيار "اسأل سِيري"، وإيقاف ميزة "تشغيل سيري عند إقفال الهاتف".

ويمكن القيام بذلك أيضا في إعدادات الأمان، عبر فتح الإعدادات والنقر فوق "هوية الوجه ورمز المرور"، ثم اكتب رمز المرور الخاص بك وانتقل إلى "السماح بالوصول عند الإغلاق"، حيث يمكن إيقاف تشغيل "سِيري".