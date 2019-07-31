سن الزواج والصورة المتخيلة للمرأة

كتب: خالد كراجة

يثار بين الفترة والاخرى موضوع سن الزواج، ولعل آخرها تصريحات رئيس الوزراء د.محمد شتية بنية الحكومة رفع سن الزواج الى 18 عاما، مما اثار حفيظة حزب التحرير الاسلامي والذي اعتبر أن "رفع سن الزواج الى 18 عاما تقليد للغرب وافساد في الأرض"، وفي هذه المقالة لسنا بصدد التعرض لما قاله حزب التحرير، وخاصة ان ما قاله لا يوضح كيف يعد رفع سن الزواج تقليدا للغرب، وكيف لطفلة لم تتجاوز سن السادسة او العاشرة أن تفسد الأرض.

لقد اعتدنا على العبارات الرنانة والفضفاضة التي يطلقها من يدعون أنهم حماة المجتمع والدين، فهم يستخدمون هذه العبارات لاثارة الرأي العام لمعرفتهم أنها تروق لهم دون تفكير وتفسير، فالعامة في مجتمعنا يخافون من تقليد الغرب ويخشون من الافساد دون معرفة كيف يكون ذلك، ولا شك أنهم يستخدمون الدين لخدمة أغراضهم وثقافتهم البالية ورغباتهم الجنسية، فالمرأة بالنسبة لهم خلقت لامتاع الرجل.

موضوع تحديد سن الزواج لا يحتاج الى الاطالة، فقد اصبح من نافل القول أن الزواج المبكر له اضراره النفسية والصحية على المتزوجين وأضراراه الاجتماعية على المجتمع ككل، ولم يعد مستوعبا الوقوف امام فكرة رفع سن الزواج الى 18 عاما كحد ادنى وان امكن اكثر من ذلك، ولكن مازالت هناك تيارات وقوى دينية تقف امام هذه الفكرة مستغلتا في ذلك الثقافة الثقافة الشعبوية السائدة وخاصة فيما يتم الباسه لباس الدين، علما أن الشريعة الاسلامية لا تحتوي على ما يمنع من تحديد سن الزواج.

المبررات التي يسوقها من يقفون في وجه فكرة تحديد سن الزواج لا تدخل العقل ولا تمت للشريعة بصلة، فقولهم بان السن ليس ركنا أو شرطا في العقد، أو ان النبي تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، او أن سن الزواج تقييد للمباح ، او أن كما تدعي بعض الفرق الاسلامية بأن تحديد سن الزواج يفتح الباب امام الرذيلة وافساد الأرض، نقول لهم أن زواج النبي من عائشة ليس وحيا وهو سلوك مرتبط بالبيئة الاجتماعية التي كانت سائدة والتي كانت تسمح بالزواج من الصغيرة ولا نستطيع تجريمه بمفهومنا اليوم، ولكن نستطيع منع حدوثه اليوم، اما بالنسبة لتقييد المباح فهو حاصل في كلا الحالتين فربط الزواج بالبلوغ هو تقييد ولكنه قيد غير منضبط ويختلف من شخص الى آخر ومن بيئة الى اخرى، وبالتالي التقييد بالسن أكثر وضوحا وانضباطا، وان كنتم تقفون في وجه تقييد المباح لماذا تقيدون الحج باعداد محددة سنويا أيوجد أكثر من الحج مباحا عند المسلمين، ولماذا تقيدون الزواج باربع علما ان الزواج مباحا، ولماذا تقيدون الطلاق بشروط وظروف واجب توفرها وهو حلال، ولماذا تحرمون أشياء كثيرة لم يرد نصا في تحريمها، ولماذا تقييد نفسك عن اكل بعض الاطعمة المباحة اذا طلب منك الطبيب ذلك، أم لن سن الزواج يرتبط بالمرأة.

لماذا لا تزوجون أبنائكم الذكور وهم في سن السادسة أو العاشرة؟ نلاحظ عبر التاريخ، أن الأدلة التي تساق على عدم جواز تحديد سن الزواج ، أدلة تتعلق بزواج رجل في غالب الاحيان تجاوز الأربعين من طفلة لم تبلغ السادسة من عمرها، فلم نجد دليل واحد يقول ان طفل ذكر عمره ست سنوات تزوج من امرأة تجاوزت الاربعين، لو اجرينا مقارنة في مجتمعاتنا لوجدنا أن نسبة الاناث اللواتي تزوجن في عمر اقل من 18 عاما تفوق بمئات المرات نسبة الذكور اللذين تزوجوا في هذا العمر، ولذلك نستنتج ان الصورة المتخيلة عندما نتحدث عن سن الزواج في مجتمعاتنا هي زواج رجل ذكر بطفلة وليس العكس، أي أن المرأة مهما كان عمرها لا تستطيع الزواج من طفل عمره 6 سنوات، وان كان مباحا، وهذا يعود الى الذكورية المفرطة في المجتمع ، والتي تراعي الرجل واحتياجاته وقدرته على الانتصاب و الاستمتاع، ولا تراعي في ذلك المرأة، فالمجتمع يعتبرها مجرد وعاء ليس الا.

خلاصة القول، ان تحديد سن الزواج ما هو الا اضافة شرط للعقد، وليس تحريم للزواج ، فالتحريم والتحليل من اختصاص الخالق، أم الدولة فتستطيع أن تمنع وتقيد ولا تحرم وتحلل، لان الحلال والحرام ثوابه وعقابه عند الله وهو من اختصاصه، أم المنع والتقييد والتنظيم تستطيع ان تمارسه الدول، ولم يرد نصا يقول انه يترتب على تقييد المباح اثما، ولو كان ادعائكم صحيحا لترتب على من لا يتزوج اثما كبيرا.