الرئيس يؤكد دعم استقلالية القضاء ومنع تدخل أي جهة كانت بعمله

وطن: أكد الرئيس محمود عباس، اليوم الاربعاء، على الاهتمام الكامل بدعم عمل القضاء واستقلاليته، وذلك من اجل اعادة ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني.

وشدد على دعمه الكامل لما يحتاجه القضاء الفلسطيني بالإمكانيات كافة، ومنع تدخل أي جهة كانت بعمله وباستقلاليته، جاء ذلك خلال لقائه برئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، برئاسة رئيس المجلس القاضي عيسى أبو شرار.

وأكد اعضاء المجلس انهم سيبذلون كل جهد ممكن من اجل ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وتعافيه.

وكان رئيس مجلس القضاء الانتقالي عيسى ابو شرار أكد في حديث سابق لـ"وطن" أن الرئيس محمود عباس منحه تطمينات بأنه لن يسمح لأحد بالتدخل في عمل مجلس القضاء الانتقالي. للإطلاع إضغط هنا