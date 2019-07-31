ابو ردينة: من حقنا البناء على كامل الأراضي دون ترخيص من أحد

وطن: قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الأربعاء، إن من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد.

وأضاف في بيان رداً على مصادقة إسرائيل على خطة للسماح بإقامة 700 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية "لن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية"، مؤكداً أن كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال.

وتابع "لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، والتي نصت جميعها وخاصة القرار الأممي رقم 2334، بعدم شرعية الاستيطان على أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية".