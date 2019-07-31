القمر الأسود العظيم يظهر الليلة!!

وطن: ستشهد الليلة ظهور القمر الأسود العظيم، وسيكون قلة من الناس من المحظوظين بالتمتع في مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية النادرة، وفق ما ذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية، الأربعاء.

ويختفي القمر من السماء الليلة، مما يجعلها مظلمة بشكل خاص، وعلى الرغم من أن هذا الظلام قد يبدو غريبا، فإنه يوفر بالفعل فرصة مثالية لمشاهدة النجوم الأخرى.

ويعد هذا الظهور للقمر الأسود الأحدث منذ العام 2016، إذ يظهر مرة واحدة تقريبا كل 29 شهرا، ولكن بسبب اختلاف التوقيت في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يختلف الشهر الذي يظهر فيه.

وهذا يعني أن القمر الأسود الليلة سيظهر في الولايات المتحدة فقط، في حين أن المملكة المتحدة ستكون على موعد معه الشهر المقبل.

وتتكرر هذه الظاهرة عندما يكون للقمر والشمس نفس خط الطول الإهليلجي، مما يعني أن القرص القمري يكون غير مرئي من الأرض. ونظرا لأن القمر يكون غير مرئي، فإن النجوم المحيطة تبدو أكثر وضوحا في السماء.

وسيبدو القمر الأسود ضخما، حيث سيكون عند أقرب نقطة إلى الأرض، في حين أن معظم الأجسام العملاقة تبدو أكبر في سماء هذه الليل، لأن هذا القمر الجديد لن يكون مرئيا بالعين المجردة.