العاهل الأردني يؤكد لكوشنر ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

وطن: أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لكبير مستشاري البيت الأبيض، جارد كوشنر، المسؤول عن "صفقة القرن"، ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن الملك عبد الله استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر الحسينية، كوشنر، كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث بحثا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعاد العاهل الأردني، حسب البيان، "التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ويقوم كوشنر منذ الأربعاء بجولة إلى الشرق الأوسط يتوقع أن تشمل كلا من الأردن وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات وقطر.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن جولة كوشنر تأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة لتحقيق انضمام دول المنطقة، خاصة في الخليج، إلى خطة الولايات المتحدة الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي يعمل صهر ترامب عليها منذ أكثر من عامين.

روسيا اليوم