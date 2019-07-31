الاعلان عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم

رام الله - وطن: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، عن العام الجاري 2019.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة التي ضمت أسماء نجوم عالميين مثل رونالدو وميسي وكذلك تواجد زميلاه في ليفربول فيرجيل فان دايك، وساديو ماني.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.

وتم اختيار اللاعبين بناء على تقييمهم في الفترة من 16 يوليو 2018 حتى 19 يوليو 2019.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

- كريستيانو رونالدو

- فرانكي دي يونج

- ماتيس دي ليخت

- إدين هازارد

- هاري كاين

- ساديو ماني

- كيليان مبابي

- ليونيل ميسي

- محمد صلاح

- فيرجيل فان دايك