تعليق الدوام في المستشفى .. نقيب الأطباء لوطن: ننتظر إجراءات رادعة من الحكومة للمعتدي على الطبيب في مستشفى درويش نزال بقلقيلية

وطن: قال نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، الأربعاء، إنه جرى تعليق العمل في مستشفى درويش نزال بقلقيلية اليوم الاربعاء، بانتظار إجراءات من الحكومة تردع المعتدين.

وفي حديثه لوطن، استهجن صبحة اعتداء مرافق مريضة على طبيب بالمستشفى، في وقت سابق اليوم.

بدوره، أوضح الناطق باسم نقابة الأطباء د. رمزي أبو يمن لوطن، ان الطبيب المعتدى عليه من جنين، ويعمل في قسم الولادة بمستشفى درويش نزال.

وأضاف " أحد المرافقين كان واقفا على باب قسم الولادة، وعندما دخل الطبيب على القسم واغلق الباب خلفه، شتمه مرافق المريضة بكلام بذيء وتهجم عليه بعد ذلك".

وأشار إلى أن قوة الأمن الموجودة في المستشفى قامت بواجبها.

وأضاف أن المعتدي هو عنصر أمني متقاعد، وأن اعتداءات شبيهة تكررت في الآونة الأخيرة.

ودعا أبو يمن المواطنين إلى التوجه لإدارة المستشفى لإبداء أية ملاحظات او تقصير، مستنكرا أن تصل الأمور للاعتداء على الكوادر الطبية.

وفي يونيو/ حزيران المنصرم، طالب نقيب الاطباء د.شوقي صبحة، الرئيس بتشريع قانون بقرار يكون رادعًا ويجرم المعتدين على الطواقم الطبية، وذلك على خلفية تكرار الاعتداءات على الطواقم الطبية في المشافي.

وطالب صبحة في حديثه لوطن، رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بحماية المؤسسات الصحية واجهزتها وكوادرها الطبية والمرضى، وتوفير الكوادر الطبية الكافية.

وأكد د. صبحة أن مايزيد على 90% من الاعتداءات تحصل من عناصر اجهزة امنية والذين يفترض بهم ان يقوموا بحماية هذه المؤسسات، فهو يقوم بهذا الفعل من منطلق انه يعمل في جهاز أمني فيعتقد بأنه محمي بذلك وهذه ظاهرة سيئة.

وكانت نقابة الأطباء في وقت سابق أعلنت تعليق العمل بالمشافي والمراكز الصحية احتجاجا على الاعتداء على طبيب بمستشفى الشهيد الدكتور ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، لكنها أوقفت احتجاجاتها بعد الاتفاق على صياغة مشروع مسودة قانون حماية الكوادر الطبية وتجريم الاعتداءات، بتوقيع الوزيرة مي كيلة عن الحكومة والدكتور شوقي صبحة عن النقابة، على أن يتم رفعه إلى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية.

وتنص مسودة القانون على عقوبة المعتدي بالسجن لـ 3 سنوات سجن وغرامة مالية بقيمة 5000 دينار.