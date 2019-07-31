تأجيل النظر في قضية الأسير إبراهيم النعسان

رام الله- وطن: أجلّت محكمة "عوفر" العسكرية أمس الثلاثاء، جلسة النظر في قضية الأسير إبراهيم رمضان النعسان (19عاماً) من سكان بلدة المغير، قضاء مدينة رام الله، وذلك حتى تاريخ 23/8/2019.

واوضح مكتب "إعلام الأسرى"، بأن الأسير النعسان اعتقل بتاريخ 15/10/2018، وجرى نقله للتحقيق في مركز عسقلان، ويتعمد الاحتلال تأجيل محاكمته بشكلٍ متكرر، ولا يزال موقوفاً منذ 10 أشهر.

من الجدير بالذكر أن الأسير النعسان كان من المفترض أن يخوض امتحانات الثانوية برفقة زملائه غير أن الاعتقال حرمه هذا الحق، كما أنه تعرض للاعتقال سابقاً، وتحرمه اعتقالاته المتكررة من حقه في إنهاء تعليمه المدرسي بصورة طبيعية.