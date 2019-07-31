الأسير عاطف مرعي يدخل عامه الأخير في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أنهى الأسير عاطف عبد الكريم مرعي (40عاماً) من سكان قرية بيتا، قضاء مدينة نابلس، عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال، ودخل عامه السادس عشر والأخير، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/7/2004.

وبحسب مكتب "إعلام الأسرى" فإن الأسير مرعي يقضي حكماً بالسجن الفعلي مدة 16 عاماً؛ بتهمة مقاومة الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير مرعي عانى من آثار الإهمال الطبي في أعقاب مشاركته في إضراب الأسرى عام 2017، فقد تعرض آنذاك لتجلط دموي في أحد أوردة قدمه اليسرى.