الفصائل توجه رسالة للوسيط المصري وتحذر الاحتلال

وطن: حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار جرائمه بحق المتظاهرين ومماطلته وعدم التزامه بما تم التوصل إليه من تفاهمات برعاية المخابرات المصرية.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، أن مسيرات العودة وكسر الحصار ستزداد اشتعالا وتوهجا حتى تحقق أهدافها كاملة، مطالبة الوسيط المصري بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ضد المتظاهرين وتسريع إجراءات كسر الحصار.

وقالت الفصائل: "إن عمليات هدم المباني في وادي الحمص في صور باهر تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ضد أهلنا في القدس"، مشيرة إلى أنها "محاولة واضحة لتشريد أصحاب الأرض الأصليين ودليل جلي على عنصرية وفاشية الاحتلال وهذا يستدعي منا جميعا التصدي لها ومقاومتها بكل الوسائل الممكنة" .

وأضافت "إن استدعاء الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات "يكشف عن وجه الاحتلال الصهيوني المجرم والهمجي بحق الأطفال الفلسطينيين، وعدم مراعاة أي حقوق أو مواثيق تحمي طفولتهم من ظلم الاحتلال وقهره".

وأشارت إلى أن "قرار الرئيس محمود عباس هو خطوة في الاتجاه الصحيح"، داعية إلى سرعة تطبيقها على أرض الواقع لاستعادة الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية ورفع الإجراءات الظالمة عن قطاع غزة ووقف التنسيق الأمني بشكل كامل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة وتطبيق الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وبيروت وعقد الإطار القيادي للأمناء العامون للفصائل.

وثمنت مواقف الأحزاب والقوى والشخصيات والجهات الرسمية اللبنانية الداعمين لحقوق شعبنا.

وجددت الفصائل استنكارها لقرار وزير العمل اللبناني الجائر بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.