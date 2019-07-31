لماذا وافق الكبنيت على بناء فلسطيني في مناطق "ج"؟

وطن - ترجمة محمد أبو علان دراغمة: كتبت يديعوت أحرنوت،ان الكابنيت السياسي-الأمني وافق بالإجماع على خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الحرب بنيامين نتنياهو على بناء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق “ج” والموجودة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

القرار تمت الموافقة عليه بالأمس، لكن تم تأجيل المصادقة عليه الى أن تم إضافة بند على القرار جاء فيه، من الآن فصاعداً الدولة تخطط للبناء للفلسطينيين في مناطق “ج” وفق الاحتياجات الإنسانية، وليست السلطة الفلسطينية التي خططت حتى اليوم لتنفيذ خطط بناء لأهداف سياسية، مما سيشجع الفلسطينيين البناء خارج مناطق “أ” و”ب”.

وعن دوافع الموافقة الإسرائيلية على خطة البناء للفلسطينيين كتبت يديعوت أحرنوت،" التقديرات أن نتنياهو طلب المصادقة على خطة البناء للفلسطينيين في مناطق “ج” بالتزامن مع وصول جاررد كوشنر المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، والذي سيلتقيه الأربعاء."

وفي السياق نفسه، نقلت الفضائية 13 العبرية أن المستشار الخاص للرئيس الأمريكي جاررد كوشنر سيحمل الموافقة الإسرائيلية على بناء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين معه في جولته الإقليمية لعرضها على الرؤساء العرب في الجولة التي تهدف لإطلاعهم على تفاصيل القمة التي سيعقدها الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد لعرض تفاصيل صفقة القرن.

وعن أصل خطة البناء في مناطق “ج” كتبت يديعوت أحرنوت: صاحب فكرة البناء الزاحف في مناطق “ج” لأسباب إنسانية كان رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، وحسب إدعاء الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية تدعم ما سمته البناء غير القانوني في مناطق “ج” بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وعن مبررات أخرى للمصادقة على الخطة نقلت الصحيفة العبرية عن موظفين كبار قولهم، أن الخطة تمت المصادقة عليها بعد أن تبين أنها لا تمس بأمن “إسرائيل”، ولا بمصالح وأهداف الجيش الإسرائيلي، ولا حتى بمصالح المستوطنين،

أحد الموظفين الكبار في الحكومة الإسرائيلية وصف بالقرار بالاستراتيجي الذي سيكون له تأثير ملموس على المستقبل، وبذلك تعلن دولة “إسرائيل” بأنها المسؤولة الوحيدة عن صلاحيات البناء في مناطق “ج” وليست السلطة الفلسطينية .

في جلسة الكبنيت الإسرائيلي أثيرت قضية العمل ضد البناء الفلسطيني الذي اعتبر غير قانوني في مناطق “ج” ، وتم الإيضاح للوزراء أنه طالما لا يوجد تخطيط للبناء للفلسطينيين في المنطقة ج ، من الصعب للغاية تطبيق القانون ضد البناء غير القانوني على المستوى القضائي والسياسي، ولكن في حالة وجود تخطيط للبناء، يمكن تنفيذ القانون ضد البناء الفلسطيني الذي يعتبر غير قانوني حسب القانون الإسرائيلي.

صحيفة هآرتس العبرية نقلت هي الأخرى تصريحات لوزراء إسرائيليين حول الموافقة الإسرائيلية على البناء في مناطق “ج” ، وجاء في تلك التصريحات أن الموافقة الإسرائيلية على بناء715 وحدة سكنية للفلسطينيين تهدف لتعميق السيادة الإسرائيلية على مناطق “ج”.

كما تهدف موافقة الكبنيت على البناء لمنع السلطة الفلسطينية من التدخل في خطوات التخطيط للبناء في مناطق “ج”،إلى جانب محاولة لمواجهة الانتقادات القانونية والدولية المتزايدة ضد “إسرائيل”.

المصدر: مدار