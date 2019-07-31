ليفربول يهزم ليون في المشاركة الأولى لصلاح

وطن: تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره ليون الفرنسي بثلاثية لهدف مساء الأربعاء في إستاد جنيف بسويسرا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وافتتح ليون التسجيل عبر ركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يقلب ليفربول النتيجة بثلاثة أهداف حملت توقيع روبرتو فيرمينو بالدقيقة 17، وخواكيم أندرسون في الدقيقة 21، وهاري ويلسون بالدقيقة 53.

وتعد المباراة آخر بروفة للفريق الإنجليزي قبل مباراة درع المجتمع مساء يوم الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي في افتتاحية الموسم الإنجليزي الجديد.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري محمد صلاح للمرة الأولى منذ انضمامه لمعسكر تدريبات ليفربول إثر انتهاء إجازته، كما ضمت تشكيلة ليفربول الأساسية الغيني نابي كيتا، والسويسري شيردان شاكيري بعد شفائهما من الإصابة.