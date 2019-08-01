استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود للاحتلال في اشتباك مسلح

وطن: استشهد الفلسطيني، هاني أبو صالح، وأصيب ضابط في جيش الاحتلال وجنديين آخرين خلال اشتباك مسلح داخل الأراضي المحتلة جنوب قطاع غزة، فجر اليوم.

وزعم الناطق بلسان جيش الاحتلال، أنه خلال ساعات الفجر رصد جنود الاحتلال فلسطيني يقترب من السياج المحيط في جنوب قطاع غزة، بعد عبور السياج الفاصل إلى الأراضي الفلسطينية، حيث أطلق الفلسطيني النار على جنود الاحتلال، ثم فتحوا النار عليه، مما أدى إلى استشهاده.

مدعياً ان الفلسطيني كان مسلحاً بسلاح من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية.

وذكرت قناة 13 العبرية، أن أحد الجنود أصيب في رأسه، إلا أن الخوذة منعته من إصابة خطيرة، وأنه أصيب بجروح طفيفة. مشيرةً إلى أن الضابط المصاب يعمل قائد فصيل في جولاني.

وقالت مصادر طبية للاحتلال أنه خلال الاشتباك أصيب ضابط بجروح متوسطة وأصيب جنديان آخران بجروح طفيفة.

وقال موقع حدشوت 24 العبري، إنّ 3 من الجنود أصيبوا، وبجري نقلهم على متن مروحية إلى مستشفى "سوروكا".

يديعوت أحرنوت العبرية عبر موقعها الإلكتروني أكدت، أنه يوجد حتى الآن رقابة على نشر تفاصيل الحدث شرق خانيونس.

ووصف مراسل الصحيفة، الحدث بأنه خطير، وأن هناك إخفاقًا تشغيليًا لدى قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن السؤال المثار حاليًا يدور حول كيفية تسلل الشاب المسلح ومفاجأته للجنود بإطلاق النار عليهم.