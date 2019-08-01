قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات وتعتقل 7 مواطنين

وطن:شنَّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وقال مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة.

وعرف منهم:

- الشاب أسيد هاني جدوع (20 عامًا) من حيْ خلة نوفل بمدينة قلقيلية.

-الشاب أنور علي فارس أبو حسن من بلدة اليامون شمال غرب جنين.

-الشاب بلال محمود السويطي من بلدة بيت عَوّا غرب الخليل.

هذا واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية دورا القرع شمال رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان.

يتبع...