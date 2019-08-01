جيش الاحتلال يستدعي طفلة (8 سنوات) من الخليل للتحقيق

وطن: استدعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأربعاء، الطفلة ملاك شادي سدر (8 سنوات) من مدينة الخليل للتحقيق معها.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الطفلة ملاك الكائن في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، وسلمت والدها بلاغا للتحقيق معها بتهمة مضايقة المستوطنين.

وكانت سلطات الاحتلال استدعت،هذا الأسبوع، في حادثين منفصلين، الطفل المقدسي محمد عليان (4 سنوات) من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، بحجة القاء حجارة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، إلا أنها لم تحقق معه بعد وصوله المركز مع والده تحت ضغط شعبي من الأهالي، والطفل قيس فراس عبيد (6 سنوات) من العيسوية ايضا بحجة القاء عبوة عصير كرتون صغيرة زعم الجنود انها القيت نحوهم.