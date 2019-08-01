مصرع مواطن ونجله واصابة ثالث بجروح خطيرة في حادث سير مروع غرب غزة

وطن: لقِيَ مواطن ونجله مصرعهما وأصيب ثالث بجروح خطيرة في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، في حادث سير مروع غرب مدينة غزة.

وأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة بأن كلا من كرم نعيم أبو غبن (32 عاما) وابنه أمير (10 سنوات) توفيا جراء الحادث، فيما أصيب الطفل أنس محمد أبو عاصي (13 عاماً) وما زال يرقد في العناية المركزة.

وأوضح بيان لإدارة المرور أن مركبة من نوع BMW سوداء اللون كانت قادمة من الشمال باتجاه الجنوب على شارع الرشيد مقابل النادي البحري ولدى وصول السائق مقابل النادي البحري فقد السيطرة على آلة القيادة نتيجة السرعة الجنونية للمركبة مما أدى إلى انحراف المركبة على الجزيرة الفاصلة وصدم بثلاث مواطنين أثناء وجودهم على الجزيرة ومن ثم انقلبت المركبة عدة مرات.

وأضاف البيان أن طواقم تحقيقات حوادث الطرق باشرت التحقيق في الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.