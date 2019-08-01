تفاصيل جديدة حول منفذ "عملية خانيونس": أخوه شهيد

وطن: كشفت مصادر محلية صباح الخميس، عن اسم شهيد عملية الاشتباك داخل السياج الفاصل شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت، إنّ الشاب هاني أبو صلاح البالغ من العمر (20) عاماً، وهو شقيق لشهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مسيرات كسر الحصار، قام باقتحام السياج الفاصل حاملاً سلاحه، حيثُ أطلق الرصاص تجاه قوات الاحتلال المتمركزة في المنطقة الشرقية داخل السياج الفاصل شرق خزاعة.

وذكرت القناة 13 العبرية، أنّ أحد الجنود أصيب بطلقة نارية في الرأس لكنها لم تخترق الخوذة وحالته طفيفة..

الصحفي الإسرائيلي "ألون بن دافيد"، قال إن قوة "جولاني" الأولى التي اقتربت من منفذ العملية على حدود قطاع غزة، فشلت في التعامل معه خلال الاشتباك، وقد تم استدعاء مزيد من القوات..

ومن جهته، شدد "تساحي دبوش" من إذاعة جيش الاحتلال، أنّ المتحدث باسم الاحتلال سارع قبل قليل لشرح أن الحدث قد يكون فرديا، بمعنى آخر، من غير المتوقع أن يكون هناك رد على هذا الهجوم.

ونوّه متحدث عسكري للاحتلال، إلى أنّ منفذ العملية كان يحمل سلاحًا وقنابل يدوية ويرتدي زي حماس العسكري ولكن التقديرات أنه عمل بشكل فردي، وألقى قنبلة يدوية تجاه قوة من لواء جولاني وأصاب قائد فصيل بجروح متوسطة وجنديين.

وأشار، إلى أنّ القوة الأولى فشلت في التعامل مع المهاجم، حيث وصلت قوة أخرى للمكان من لواء جولاني وقامت بقتله.