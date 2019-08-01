الكشف عن مكالمة هاتفية بين نيكسون ورونالد ريغان يصف فيها الأفارقة بـ"القرود"!

وطن: كشف عن تسجيل لمكالمة هاتفية تعود للعام 1971 بين الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، وحاكم كاليفورنيا آنذاك رونالد ريغان (الذي أصبح لاحقا رئيسا للولايات المتحدة). ووصف فيه ريغان أعضاء وفد دولة أفريقية للأمم المتحدة بـ"القرود".

وكان ريغان غاضبا من تصويت الوفد ضد مشروع أمريكي يطالب بالاعتراف بتايوان كدولة مستقلة عن الصين.

وبعد انتهاء التصويت، بدأ أعضاء الوفد التنزاني بالرقص في مقر الأمانة العامة.

ويُسمع في التسجيل ريغان وهو غاضب من "هؤلاء القرود من البلاد الأفريقية، عليهم اللعنة. يبدون وكأنهم ما زالوا غير قادرين على ارتداء الأحذية".

وكان رد فعل نيكسون، الذي كان مولعا بتسجيل كل مكالماته، هو الضحك من تعليقات ريغان.

وفي تسجيل آخر، أعاد نيكسون سرد القصة على وزير خارجيته، قائلاً: "(ريغان) يقول إنه شاهد آكلي لحوم البشر في التليفزيون أمس. ويقول "يا إلهي، إنهم لا يتردون أحذية. وها هي الولايات المتحدة تسلم مقاديرها لهذا (المشهد)" إلى غير ذلك من الكلام".

ونُشرت المحادثة لأول مرة عام 2000، مع حذف هذه التعليقات العنصرية بدعوى "الخصوصية".

لكن بعد وفاة ريغان عام 2004، انتفى سبب الخصوصية، وحصل باحث في التاريخ الأمريكي على قرار محكمة بنشر التسجيل كاملا.

وقال الباحث الأمريكي، تيم نافتالي، الذي عمل على دراسة هذه التسجيلات إنها تسلط الضوء على دفاع ريغان عن الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وروديسيا في أواخر السبعينيات من القرن العشرين.