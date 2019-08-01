اخر ما كتبه الشهيد هاني ابو صلاح قبل اشتباكه مع جنود الاحتلال

رام الله - وطن: كشفت مصادر محلية صباح الخميس، ان الشاب هاني ابو صلاح البالغ من العمر 20 عاما ، هو من نفذ عملية الاشتباك المسلح داخل السياج الفاصل شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إنّ الشاب هاني أبو صلاح البالغ من العمر (20) عاماً، قام باقتحام السياج الفاصل حاملاً سلاحه، حيثُ أطلق الرصاص تجاه قوات الاحتلال المتمركزة في المنطقة الشرقية داخل السياج الفاصل شرق خزاعة، ما ادى الى اصابة ضابط وجنديين في جيش الاحتلال.

وكان ابو صلاح قد كتب قبل تنفيذه العملية بساعات على صفحته على موقع الفيس بوك ما يلي:

إلى عزف الرصاص يحن قلبي

ويطرب حين يدعى للتلاقي

فإما النصر يعصف بالأعادي

ويسقيهم أسا مرّ المذاق

وقبل هذا المنشور بدقائق كتب ايضا :

"حقيقَة الدُّنيَا على حالِها، يَجعلُ الله من كلِّ ذرَّة حزنٍ في نفسِ العبدِ نورًا يُضيءُ بهِ بَصيرتهُ حتَّى يدركَ هوانَ الدُّنيا برغمِ جمالِها وحقيقَة الأشيَاء ".



"لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ".