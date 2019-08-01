مساعد لنتنياهو: السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل

وطن: ذكر موقع وكالة بلومبيرغ الأميركية أن مسؤولا مقربا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وأضافت الوكالة أن البلدين ناقشا بناء خط أنابيب يربط بين السعودية ومدينة إيلات، وفق ما أكده العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي أيوب قرا.

وتابعت بلومبيرغ أن مشروع طاقة بهذا الحجم سيتطلب علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل، مرجحة أن تكون لذلك ردات فعل سياسية في المنطقة، حيث لا تزال إسرائيل مكروهة إلى حد كبير في العالم العربي بسبب معاملتها للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وتحت الحصار في غزة.

وأشارت الوكالة إلى وجود تحالف سري بين إسرائيل والسعودية في معاداتهما لإيران، وقالت إن إضفاء الطابع الرسمي على هذا التحالف قد يكون من الصعب تحقيقه.

وألمحت إلى أن قرا كان أحد أقرب مستشاري نتنياهو في العلاقات مع الدول العربية، وكان من بين عدد من الوزراء الإسرائيليين الذين ظهروا علنا في دولة خليجية العام الماضي، مبررا ذلك بقوله "هذا الأمر عن المصلحة المشتركة".

وعلقت بلومبيرغ بأن إسرائيل ستجد في السعودية شريكا شغوفا لصناعة الغاز الطبيعي الناشئة، حيث تخطط المملكة للاستثمار في الغاز بأكثر من 150 مليار دولار خلال العقد القادم، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الرخيصة.