التنفيذية تعقد اجتماعا تشاوريا لبحث آلية تنفيذ وقف الاتفاقيات مع الاحتلال

وطن: تعقد اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير، اليوم الخميس، اجتماع تشاوريا للبحث في آليات عملية لوقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس.

وقال عضو اللجنة رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي في حديث إعلامي أن التنفيذية ستبحث كذلك استمرار المساعي لتجديد التفويض لوكالة الأونروا باعتباره رسالة سياسية، لإحباط محاولات إنهاء الوكالة التي ترمي لشطب قضية اللاجئين.

وأعلن أبو هولي عن خطة من بنود لاستمرار بقاء الأونروا وهي، العمل على تجديد التفويض لثلاث سنوات وجلب المزيد من الدعم المالي، والبعد الثالث محاربة التشكيك الذي تقوده الإدارة الأمريكية في نزاهة الوكالة انطلاقا من أنه اذا ثبت هناك سلوكاً غير لائق أو فساداً خاصاً بأحد مسؤولي الوكالة فيجب فصله وليس التشكيك بالمؤسسة ككل.

وأشار أبو هولي إلى أنه يجري العمل الآن لبقاء واستمرار عمل الاونروا مع الدول الصديقة والمضيفة وخاصة الأردن بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية للدول المانحة ومصر في إطار ترؤسها للاتحاد الإفريقي.

وأضاف أبو هولي أن تسريب التقرير الذي يتحدث عن فساد الوكالة في هذا التوقيت بات مكشوفا ويأتي في سياق المحاولات الأمريكية الاسرائيلية لتصفيتها.

يشار إلى أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، اتخذت قرارات بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وتم تشكيل لجنة برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات من أجل ذلك.