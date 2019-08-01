رئيس الشاباك السابق يحذر من"حمام دم" في حال ضم الاحتلال المنطقة "C"

وطن: حذر الرئيس السابق لجهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، يورام كوهين، من مخطط ضم المنطقة C في الضفة الغربية المحتلة، الذي يعلن وزراء وأعضاء كنيست تأييدهم لخطوة كهذه. وقال كوهين لإذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إن ضم هذه المنطقة سيقود إلى "حمام دم لا ضرورة له".

وأضاف كوهين أنه "ينبغي التوجه إلى خطوات لتقليص الاحتلال في الضفة الغربية، تحسين المواصلات، تحسين العمل، وكذلك نقل مناطق من المنطقة B إلى المنطقة A" التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل".

ويذكر أنه وبموجب اتفاق أوسلو، فإن المنطقة B تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية للاحتلال، بينما المناطق C، التي تبلغ مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية، تخضع لسيطرة الاحتلال بالكامل.