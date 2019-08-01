الحوثيون يقصفون الدمام بصاروخ بالستي متطور

وطن:قالت جماعة الحوثي إنها قصفت موقعا عسكريا مهما في مدينة الدمام (شمال شرقي السعودية) بصاروخ بالستي متطور بعيد المدى.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع استهداف موقع عسكري هام في مدينة الدمام في العمق السعودي، بصاروخ باليستي متطور بعيد المدى "في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية".

وأضاف في حسابه على فيسبوك أن الاستهداف "يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وتماديه في عدوانه وسفكه للدم اليمني".

وتابع المتحدث أن "القوات المسلحة تجدد دعوتها لكل الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة طالما استمر العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية".

وقال إنه سيتم الكشف في مؤتمر صحفي قريب عن تفاصيل العملية وتفاصيل عن الصاروخ الجديد.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي أعلنت جماعة الحوثي تنفيذها هجومين ضد أهداف سعودية، أسفرا عن مقتل عدد من الجنود السعوديين، حيث استهدف مسلحي الجماعة عربة من طراز "بي.أم.بي" بصاروخ موجه في منطقة مربع الصوح بنجران، كما استهدفوا ناقلات عسكرية محملة بالجنود السعوديين شرق جبل جحفان في جازان (جنوبي البلاد).

وكثفت جماعة الحوثي مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها، في حين تعلن الجماعة بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات. ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف تقوده السعودية القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.