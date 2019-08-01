الأسير راتب حريبات يدخل عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال

وطن: أفاد أمجد النجار مدير نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل ان الاسير البطل راتب عبد اللطيف عبد الكريم حريبات من مدينة دورا قد دخل عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال.

وأوضح النجار ان الاسير حريبات كان قد اعتقل بتاريخ 31/7/2002م لنشاطه في كتائب شهداء الاقصى وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عام.

وتطوع الاسير راتب حريبات خلال سنوات اعتقاله لرعاية الاسرى المرضى والجرحى في ما تسمى عيادة الرمله وعمل على خدمتهم ومدافعا عنهم وعن حقوقهم كمرضى وخلال مسيرته النضاليه شارك في عدة اضرابات مفتوحة عن الطعام، اخرها اضراب الكرامة الشهير حيث خاض الاضراب الى جانب القائد مروان البرغوثي لمدة 44 يوم بشكل متواصل وتعرض خلالها لعمليات قمع وعزل وفقد صوته خلال فترة الاضراب.

وخلال وجوده في الاسر توفي والداه مما شكل معاناه شديدة والم كبير للاسير بفقدان والديه وهو خلف القضبان دون ان يتمكن من القاء نظره الوداع الاخيره عليهم.

ويقبع الاسير الان في سجن جلبوع بعد عزله ونقله من عدة سجون بسبب عمله التنظيمي وتفانيه في خدمة الاسرى