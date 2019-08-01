عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وطنا قتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وبينت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 126 مستوطنا و40 وموظفا في حكومة الاحتلال اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات متتالية من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال.

وكانت شرطة الاحتلال نشرت صباح اليوم قواتها الخاصة ووحدات التدخل السريع داخل المسجد وعند بواباته، وفرضت قيوداً على دخول الفلسطينيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم قبيل دخولهم إليه، في وقت سمحت للمتطرفين اليهود باقتحامه واستباحة حرمته.