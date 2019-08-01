تأجيل محاكمة فتيين مقدسيين وتمديد توقيف أمين سر فتح في العيسوية

رام الله- وطن: مددت محكمة الاحتلال، يوم الخميس، توقيف أمين سر حركة "فتح" في بلدة العيسوية ياسر درويش ليوم الأحد القادم.

وأفادت مصادر محلية بأن محكمة الاحتلال مددت خلال جلسة عُقدت اليوم، توقيف درويش، وذلك بتهمة "تنظيم مخيم صيفي في بلدة العيسوية برعاية وتمويل من السلطة الفلسطينية".

وكانت نيابة الاحتلال استأنفت للمحكمة المركزية غربي القدس على قرار محكمة "الصلح" الإفراج عن أمين سر حركة فتح بكفالة قيمتها 3 آلاف شيكل وكفالة طرف ثالث.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاحتلال اليوم محاكمة الفتيين المقدسيين سلطان سرحان (14 عامًا) ومصطفى عباسي (16 عامًا) من بلدة سلوان، لموعد غير محدد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر محمد الشاويش في حي باب حطة بالقدس القديمة، وسلمت عائلته استدعاءً له للتحقيق في مركز "القشلة" بالمدينة.