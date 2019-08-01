هدم العراقيب للمرة الـ148

وطن: هدمت اليات الاحتلال، الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الـ148، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها هدم القرية خلال أقل من أسبوعين.

وقال الناشط سليم العراقيب، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدعومة بسيارات الشرطة ووحدة "يوأب" التابعة لما تسمى بسلطة تطوير البدو المسئولة عن عمليات الهدم، اقتحموا القرية وأخرجوا الأهالي عنوة وهدمت الجرافات منازلهم.

وأضاف أن عناصر الاحتلال نفذوا الهدم بسيارات الدفع الرباعي وقاموا بتمزيق البيوت بالسكاكين ونهب كراسِ ووسائد ومعدات من المنازل.

وأكد أن سيارات الدفع قامت بجرّ البيوت تمامًا كما حدث في عام النكبة 1948.

وكانت سلطات الاحتلال استدعت أمس شيخ القرية صياح الطوري للتحقيق بالإضافة إلى نجله وآخرين من القرية على خلفية تنظيم مهرجان الصمود للدفاع عن القرية.