ممثلو قوى شعبية وسياسية يقررون خطوات لمقاطعة منتجات الاحتلال والمطالبة بوقف التنسيق الأمني



رام الله- وطن: قرر نشطاء وممثلون عن قوى سياسية ولجان مقاومة شعبية ومقاطعة، إطلاق مذكرة موقعة من كثر من 5000 شخصية فاعلة للمطالبة بتطبيق عملي للقرار السياسي والتأكيد على الخطوات العملية ووقف التنسيق الامني ومحاربة التطبيع والتحلل من كافة الاتفاقيات فعليا.

جاء ذلك، عقب اجتماع تشاوري ضم نشطاء من لجان المقاومة الشعبية ولجان المقاطعة وممثيلن عن قوى سياسية، بحث سبل تفعيل واستنهاض الحالة الشعبية في ظل القرار السياسي لوقف الاتفاقيات، والخطوات العملية والميدانية لتوسيع الحراك وترجمة القرارات السياسية للفعل على الارض واستعادة الثقة اكثر بوحدة شعبنا بكل مستوياته السياسية والمجتمعية والشعبية على قاعدة "لا نريد ان نحمل المسؤوليات لبعض بل علينا ان نتحمل المسؤوليات معاً"، وعلى "قاعدة العمل والمواجهة وتوسيع الاشتباك السياسي والشعبي والقانوني لمقاومة ومواجهة الاحتلال وسياسة الاستطيان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي".

واتفق الحضور على البدء بحملة متصاعدة تتدحرج تباعاً على جميع المستويات وقد اقروا أيضاً وضع برنامج وخطة عمل لاستنهاض المقاومة الشعبية بأشكالها وفي مقدمتها حملات المقاطعة والتصدي لعمليات التطبيع.

وقرروا عقد مؤتمرات ولقاءات شعبية في الجامعات والمدن والمخيمات وكافة البلدات الفلسطينية لتوسيع المشاركة الشعبية في كافة مناطق المواجهة والاستهداف من قبل حكومة الاحتلال وجمعيات الاستيطان.

واتفقوا على كتابة رسائل لوكلاء البضائع الاسرائيلية لوقف تعاقدهم مع شركات الاحتلال والبدء بتوزيع رسائل على الوكلاء يوم 6-8-2019 الساعة 12 من امام معبر بيتونيا

كما أقروا اعتبار يوم 24-8-2019 يوم نشاط وطني مسيرة مركزية على دوار المنارة في رام الله الساعة 12 ظهرا بمشاركة كافة القوى الوطنية والاسلامية ومنظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية والحراكات والمجموعات الشبابية.