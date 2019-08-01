تحويل الأسيرة شروق البدن إلى الاعتقال الإداري

وطن: أصدرت محكمة "عوفر" أمر اعتقالٍ إداري بحق الأسيرة شروق محمد موسى البدن(25عاماً) من سكان بلدة تقوع، قضاء بيت لحم، ومدته ستة أشهر، دون تهمة.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسيرة البدن بتاريخ 15/7/2019 بعد أن داهمت منزل ذويها في تقوع وحطمت محتوياته بحجة التفتيش، ومن ثم جرى نقلها إلى مركز تحقيق "عتصيون"، وبعدها إلى معتقل مركز توقيف الرملة، وتم عزلها في ظروف صعبة جداً في غرفة صغيرة ترتفع بها درجة الحرارة بشكل كبير.

وأضاف بأن إدارة السجون أبقت على عزل الأسيرة البدن في الرملة مدة خمس أيام قبل أن يتم نقلها إلى سجن أقسام الأسيرات في الدامون، وأمس أصدرت بحقها قرار اعتقالٍ إداري مدته ستة أشهر، علماً بأنها تعاني من آلام في الكلى، نتيجة ظروف التحقيق القاسية والعزل، والأسيرة البدن أم لطفلين.

وأشار "إعلام الأسرى" بأن إدارة السجون لا تزال تحتجز الأسيرة فداء محمد دعمس(24عاماً) من بيت امر شمال الخليل إدارياً منذ 14 شهراً متتالية، وصدر بحقها مؤخراً قرار جوهري بعد التجديد الرابع لها لمدة شهرين، وبذلك يطلق سراحها بتاريخ 13/8/2019، وتكون قد أمضت 15 شهراً إدارياً في الأسر.