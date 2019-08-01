"الأونروا" تعين كريستيان ساندرز قائما بأعمال نائب المفوض العام

وطن: أعلنت وكالة الأونروا تعيين كريستيان ساندرز قائما بأعمال نائب المفوض العام وذلك في انتظار توظيف بديل دائم لساندرا ميتشيل التي غادرت منصبها.

وقال "الأونروا" في بيان لها وصل وطن الخميس، إن هذا التعيين السريع يأتي نتيجة للاتصال النشط الذي تم في الأيام الأخيرة بين "الأونرو"ا وبين أمانة سر الأمم المتحدة ويعد إشارة قوية لالتزام الأمين العام دعما للوكالة، ولضمان خدمات غير منقطعة للاجئي فلسطين، وتحديدا فتح المدارس في موعدها المحدد وحشد التمويل وتجديد مهام ولاية "الأونروا".

وساوندرز يشغل حاليا منصب مساعد الأمين العام لإدارة سلسلة الإمدادات في دائرة الإسناد العملياتي بنيويورك. وكجزء من مهنة متميزة قوامها ثلاثون سنة، تبوأ مناصب عديدة كمدير لمكتب نائب الأمين العام للإدارة. وهو يتمتع بخبرة إنسانية وميدانية ممتازة، حيث بدأ مهامه في الأمم المتحدة في العام 1989 مع الأونروا في غزة. وقد خدم أيضا في مناصب أخرى في "الأونروا" إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفق بيان الوكالة.