المفتي: عيد الأضحى يوم الأحد 11 الشهر الجاري

القدس - وطن: أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1440هـ، وعليه يكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة 1440 هـ وفق 10/8/2019 هو يوم وقفة عرفة، ويوم الأحد العاشر منه وفق 11/8/2019، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال: "راجين الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال".