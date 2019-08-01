تفاصيل جديدة.. عائلة المغدور المسعف حمزة حميدات تروي تفاصيل قتل ابنها

وطن: روى الصحفي أحمد حميدات تفاصيل جديدة لجريمة قتل قريبه المسعف حمزة حميدات من بلدة بني نعيم في الخليل، والتي وقعت في الأردن قبل أيام.

وقال الصحفي حميدات لراديو "عروبة" إن المسعف حمزة حميدات " المغدور " والطبيب المتهم بالقتل " خ. ع " يعملان في جمعية الهلال الأحمر شعبة طوارئ وهلال بني نعيم سوياً، يعمل الطبيب 3 أيام في بني نعيم، و 3 أيام في عيادة خاصة في الأردن في منطقة الدوار السابع.

وأضاف أن هناك عمل آخر يجمع المسعف والطبيب، وهو العمل في فيزا الحج، بحيث يحصلان كل عام على عدة تأشيرات/ فيزا من خارج فلسطين ويبيعانها للحجاج محققين أرباحاً معينة في كل عام.

وأوضح الصحفي حميدات أنه في هذا العام، زاد عدد تأشيرات الحج التي حصلا عليها، وبالتالي ستزيد الأرباح، طلب الطبيب من المسعف أن يدبرا احتيالاً على الحجاج لكي يحصلان على الأموال ثم يتحججان بأن الأموال سرقت أو ضاعت ويبقيان خارج البلد، لكن المسعف رفض ذلك.

وأشار إلى أن المسعف المغدور عاد الى فلسطين قادماً من الأردن ليحضر نتائج التوجيهي، نجح ابنه والذي حصل على معدل 97.8 في الفرع العلمي، وقام الطبيب بتنهنئته بحرارة على الفيس بوك، وفي منشور آخر نشر الطبيب صورته مع المغدور وكتب عليها " رب أخ ٍ لك لم تلده أمك "، ثم في تاريخ (21/7/2019) غادر المسعف بني نعيم الى الأردن ليستقبل ابنتيه طالبتي الطب في الجزائر، ولاقاه الطبيب القاتل على الجسر، وأخذه بسيارته الى شقته في الدوار السابع في العاصمة عمان وكان على تنسيق مسبق مع " ابنة عمه ".

وأوضح أن قام الطبيب بتخديره تدريجياً حتى وصلا الى الشقة فكان المغدور متعباً جداً، وكانت ابنة عم القاتل تنتظر وصولهما وجهزت ابر التنويم وتمكنا من تخديره.

وأضاف أنه "بعد تنوم المغدور، فصل الطبيب المجرم رأس المسعف حمزة عن جسده بآلة حادة وقتله، وقطعه الى 3 أقسام، ووضعه في حقيبة ورش عليه مواد كيميائية ذات قدرات تفاعلية عالية تذيب الجسد وتعمل على تآكله بسرعة، وقام بنقله من الشقة الى منطقة مأدبا حيث أشعل به النار، ثم قام بدفن ما تبقى من جثمانه".

وبيّن أن وزن المغدور قبل وفاته كان قرابة 100 كغم، لكن المواد الكيميائية أذابته، لدرجة أنه عندما استقبل ذويه جثمانه كان يزن 7 كغم فقط، ولم يتبقى من المغدور سوى أشلاء لا تذكر.

ولفت الصحفي حميدات إلى انه سيتم نقل الجثمان ودفنه مساء اليوم الخميس 01/08/2019 في مسقط رأسه بلدة بني نعيم شرق الخليل.