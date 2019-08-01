"غوتيريش" يدعو المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم "الأونروا"

وطن: دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية وبقية الشركاء، إلى الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال غوتيريش في بيان، إنه يدعو "جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والشركاء الآخرين، إلى أن يظلوا ملتزمين بالأونروا وخدماتها، وأن يواصلوا دعمهم للعمل الحاسم الذي تضلع به هذه الوكالة".

وأكد الأمين العام أن "العمل الذي تقوم به الأونروا يعد أمر ضروريًا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين".

وتقدم الوكالة خدماتها لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس المحتلة)، وغزة وسوريا والأردن ولبنان.

وتسعى "الأونروا" التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، إلى توفير1.2 مليار دولار لميزانيتها هذا العام، وهو نفس الرقم الذي سجلته ميزانية الأونروا العام الماضي، رغم تزايد أعداد واحتياجات اللاجئين.

وفي 2018، أوقفت الولايات المتحدة دعمها المالي للأونروا المقدر سنويا بـ 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته.