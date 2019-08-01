صور | رابطة شباب أبو سنينة في القدس والخليل تكرم "فوج الأحرار"

وطن: احتفلت رابطة شباب آل أبو سنينة في القدس ، للعام السابع على التوالي وتحت اسم "فوج الأحرار" بخريجيها وخريجاتها من الدراسات العليا وطلاب الثانوية العامة، حيث تخرج ما يقارب 120 طالبا وطالبة من أبناء العائلة بتخصصات مختلفة وذلك في قاعة القصر الملكي بالعيزرية بحضور عدد كبير من وجهاء آل ابو سنينة في القدس والخليل.

وانطلق مهرجان التكريم باستقبال الخريجين والخريجات على انغام والحان من التراث الفلسطيني بأصوات شادي البوريني وقاسم النجار ومؤيد البوريني في غنائهم ليهتز، لينثروا الفرح والبهجة في وجوه الحضور لما قدموه من وصلات فنيه .

تناسقت الابداعات في مهرجان التكريم بين ومدير الاحتفال السيد سامر سمير أبو سنينه ولجانه المنظمه ليستمر التألق في تمازج الفقرات من تلاوة لآيات عطرة من القرآن الكريم بصوت ناجح الصباح أبو سنينه ووقوفا بالسلام الوطني الفلسطيني لترسم لوحة تلاحم وتناغم بين افراد العائله جسما واحدا متكامل، حيث ابدع عريفو الحفل بدمج الأفكار والفن.

الروائية شهد الصباح أبو سنينه رحبت بالحضور وكبار العائله والامهات والاباء والخريجين والخريجات ليتبعها المهندس شكري أبو سنينه ويكملا سوية حكاية الابداع في مهرجان التكريم ويرويا معا رسالة للشباب عنوانها العمل والاجتهاد والتعاضد والتكامل والتواضع والانتماء العائلي والفكري لا عنصريه ولا حزبيه ولا تبعيه.

وتوج رئيس الرابطه خالد الصباح أبو سنينه عنوان حكايتهم بالإشارة الى الرابطه كمثال ونموذج لكل حكاية عمل واجتهاد ملخصا إنجازات الرابطه المستمرة اللامتناهيه مبشرا أبناء العائله باستمرارية العمل وتقدم الرابطه في جميع المجالات ومشجعا الخريجين والخريجات على المضي قدما بالعلم. ومبينا أهمية العلم والعلوم في صناعة نهضة الأمم.

من جانبه، أكد رئيس المجلس العشائري لمجلس الخليل علي عاشور أبو سنينه على أن العائلة جسم واحد رغم كل الظروف في القدس والخليل وتعقيداتها. وقال إن "العمل والاجتهاد والنجاح والوحدة هي نتاج العمل المخلص والايمان المطلق به لوجه الله تعالى لنيل مرضاته هو سبب رئيسي في نجاح نهضة الأمم".

وتألقت نور أبو رموز أبو سنينه بالقاء قصيده شعريه تتغنى فيها بالوطن والحريه وجمال القدس وفلسطين ومدى عشقها، فيما روت الطالبه حنان أبو سنينه في كلمتها قصة الخريجين واجتهادهم فمتزج الجهد والعمل والنجاح في شكر الإباء والامهات وإعلان الفخر بنجاح زملائها شاكرة المعلمين والرابطه وتختتم باهداء نجاحهم للوطن والقدس والعائله والرابطه.

وتخلل المهرجان عرض دبكة لفرقة "صرخه مقدسيه "، متناغمين مع عمالقة الفن والزجل الفلسطيني شادي ومؤيد البوريني وقاسم النجار الذين عادوا مبدعين متألقين بصوت واحد يشدو كالكروان، فيما ردد الجميع بصوت واحد "جنة جنة جنة تسلم يا وطنا".

وفي ختام المهرجان تم تكريم طلبة الثانوية العامة وخريجي الماجستير والبكالوريس والدبلوم.