الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية ويعتدي على جدة احدهما

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الخاصة والمخابرات، شابين من قرية العيسوية، يوم الخميس، بعد الاعتداء على أحدهما بالضرب المبرح خلال اعتقاله.

وذكر شهود عيان أن القوات الخاصة اعتدت على الشاب وسيم إياد داري بالضرب المبرح والضغط على رقبته خلال اعتقاله من محيط مسجد الأربعين بقرية العيسوية.

وأضافوا أن القوات اعتقلت الشاب وسيم دون سبب، بينما كان يقف بالشارع، كما اعتدت مجندة على جدته خلال محاولتها الاقتراب منه، ما ادى لفقدانها الوعي.

كما اعتقلت مخابرات الاحتلال مساء اليوم الشاب مراد عليان، بينما كان يستقل سيارة.