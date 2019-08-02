فيديو| السلامين منتقدا القيادة الفلسطينية.... لماذا لا تقبلون "صفقة القرن".. عدم الاستماع لها جريمة بحق الشعب الفلسطيني

وطن: انتقد فادي السلامين القيادة الفلسطينية لعدم تعاطيها مع صفقة القرن، مؤكدا ان الطرف الوحيد الغائب هو الطرف الفلسطيني، ولاجدوى من الموقف الفلسطيني للقيادة بعدم الحضور وطرح حلول وتقديم وجهة النظر الفلسطينية.

واكد السلامين خلال مقابلة له مساء اليوم على قناة العربية، أنه من المبكر ان نحكم على مبادرة ترامب، والتي وبحسبه ماقال تشمل بعض البنود التي وردت في مبادرة السلام العربية في قمة بيروت، فإن كان هذا فعلا مضمون المحتوى السياسي لصفقة القرن، فلماذا في هذا الوقت يستمر موقف القيادة الفلسطينية والرئيس عباس بعدم توضيح موقفه منها.

وأشار الى ان هناك جزءًا سياسيا لم يتم اكماله بالضبط ولكن هو موجود وله عدة اهداف، لكن يجب ان نعلم كفلسطينيين هل هذا الجزء السياسي يحتوي على دولة فلسطينية، فأرضية اي عرض سياسي من الادارة الامريكية يجب ان تكون مبادرة السلام العربية او تؤدي الى قيام دولة فلسطينية، وحل لقضية اللاجئين وللمستوطنات، مضيفًا، "اعتقد ان الرفض دون استماع هو جريمة بحق الشعب الفلسطيني".

وشدد السلامين على ان فكرة عدم وجود حل سياسي في الوقت الحالي هي فكرة غير ناضجة، "هناك حل سياسي يتم مناقشته وموجود على عكس ماتم الترويج له بأن خطة ترامب هي اقتصادية ولايوجد لها اي طرف سياسي، هناك حل سياسي يتم مناقشته والطرف الوحيد الغائب هو الطرف الفلسطيني".

وانتقد فساد السلطة، قائلا: "أبو مازن منذ 15 عاما وهو رئيس ولم يقدم الى الان اي حلول لشعبه فقط يقول "لا".