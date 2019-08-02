أجواء صيفية حارة نسبياً .. ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

وطن: يكون اليوم الجو حاراً نسبيا الى حار ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراُ نسبياً الى حار بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم السبت القادم : يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما يوم الاحد، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين القادم يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .