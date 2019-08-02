غزة تستجيب للقدس وتنتفض في جمعة "مجزرة وادي الحمص"

غزة- وطن: يشارك الفلسطينيون اليوم في الجمعة الـ 69 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة نصرة لوادي الحمص.

وتأتي المسيرات هذا الاسبوع دعما لاهل القدس المهدمة بيوتهم في صور باهر على يد الاحتلال بعنوان جمعة "مجزرة وادي الحمص".

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة 69 جمعة.

كما طالبت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك.

ودعت الهيئة الى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر ونتطلع الى انتقالها لكافة ساحات التواجد الفلسطيني.

في ذات السياق، جدّدت لجنة الدفاع عن الأراضي في حي "واد الحمص" ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، دعوتها للمواطنين بضرورة المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة السابعة اليوم بين المباني التي هدمها ودمرها الاحتلال الشهر الفائت.

وأكدت اللجنة، في بيان لها مساء أمس "الخميس" أن هذه الصلاة تأتي استكمالا لرفض سياسة الهدم، ووقف عمليات الهدم المنوي تنفيذها لاحقا في المنطقة.