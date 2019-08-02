عندما تغيب الأجندة وتحتجب الرؤية

كتب : أسماء سلامة

في الفترة الواقعة بين منتصف ثمانينيات القرن الماضي وحتى ما قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بقليل، عشنا كشعب فلسطيني على هذه الأرض أوقاتاً لا تقل في شدتها وصعوبتها ( اقتصادياً، سياسياً و إنسانياً) عما نعيشه في هذه الأيام، ولكن الأمر كان مختلفاً من حيث نظرتنا للواقع في تلك السنوات القاسية، وطريقة تعاملنا مع الأحداث أيضا، في أفعالنا وردود أفعالنا على حد سواء، كان تحملنا بطعم مختلف لأننا كنا نعرف ماذا نريد وإلى أين نتجه، كان لدينا برنامج عمل وطني وشعبي ورسمي ( ممثلاً في قيادة منظمة التحرير في الخارج ) ومن يمثلها في الداخل، كنا جميعاً نعرف أن لدينا هدفاً واحداً، وعدواً واحداً، ومصيراً واحداً، وأن هذه الأرض للجميع، مع وجود بعض التعارض في رؤية القيادات في الخارج لأحقية البعض في القيادة ( الأبوية ) على حساب البعض الآخر، ولكننا تجاوزنا ذلك بطريقة أو بأخرى وحققنا بعضاً من آمال وطموحات شعب مقاوم بامتياز .

عشنا فترات انقطاع الرواتب (من الإدارة المدنية في ذلك الوقت ) للمعلمين، كانت هناك فترات لانقطاع التيار الكهربائي عن الكثير من المناطق ،وهدم البيوت والاعتقالات على نطاق واسع ، حتى لأني أكاد أجزم أن لا عائلةً فلسطينية كانت تخلو السجون من أحد أفرادها، على اختلاف أعمارهم، تحملنا تبعات حرب غزو الكويت وتأثيرات موقفنا الرسمي منها.

أعياد كثيرة افتقدنا فيها أبناءنا وأخوتنا وأعمامنا وأخوالنا، بيوت كثيرة نُسفت، والعديد من شبابنا تم نفيهم للخارج، ولا ننسى قوافل شهدائنا وجرحانا ، كانت المنظمة ترسل الرواتب لأسر الشهداء والأسرى عبر تحويلات بنكية، بالرغم من عدم تواجدها واقعاً ملموساً على الأرض الفلسطينية .

فعاليات الانتفاضة الأولى ( انتفاضة الحجارة ) وبرامج النضال كانت مقدسة، إضراب يعني إضراب، مظاهرات يعني حشود بالألوف، من هدم بيته ،لا ينام إلا معززاً مكرماً في بيوتنا، احتضنا همّنا معاً وداوينا جراحنا معاً، حتى خرجنا من ذلك منتصرين، بقهرنا لجيش كان يعتبر من أقوى الجيوش في العالم ( كسرنا أسطورة الجيش الذي لا يهزم )، انتزعنا نصراً كان مرضياً لهذه الجماهير التي ناضلت وقاومت وتحدت وصبرت لسنوات . واستقبلت هذه الجماهير قيادتها العائدة من الخارج استقبال الفاتحين.

فما هو واقع حالنا الآن ؟ بعد ما يقارب خمسة وعشرين عاماً على قيام السلطة الفلسطينية ومن ثم الدولة الفلسطينية ، مازال الهدم قائماً والأسرى في السجون، والشهداء يرتقون، والحواجز تملأ الشوارع، والمستوطنات تلتهم الأراضي، ممارسات الاحتلال لم تتغير ولم تتبدل ، نعم ... نحن في أرض الرباط .. وسنبقى في رباط إلى يوم الدين .. ولكن ما تغير بالفعل وتبدل هو حالنا نحن كفلسطينيين، وطريقة تعاطينا مع هذه الممارسات ، لا اطلاع لنا على بنود الأجندة التي تتبعها قيادتنا في التعامل مع الاحتلال، ولا برامج لقوى وطنية واضحة قد تساعدنا في التوصل إلى طريقة ( شعبية ربما ) للتصدي ، فقدنا البوصلة، بتنا نتخبط كالأعمى على غير هدى، لا نفهم ما يجري على أرض الواقع، ولا رؤية مستقبلية واضحة أمامنا ، نحن في منتصف الطريق، ما قطعناه ما انفك يتوه في طيّات الماضي، فلا نكاد نتذكر ملامحه، وما أمامنا سواد أعظم غريق يبحث عن قشة تنجيه من الغرق .

نعيش حالة من التخبط لا مثيل لها ، كسفينة في عرض البحر بلا ربّان ، تتقاذفها الأمواج، متى تهدأ العاصفة، ومتى ترسو بأمان، أم أنها ستغرق !! لا ثقة لنا فيمن هم على متنها ( أنفسنا) ، لمن نوكل مهمة القيادة، لمن تكون الكلمة، هل هناك فعلاً من يستطيع الإمساك بالدّفة؟.

إن كنا وبعد ربع قرن على نفس الحال من المعاناة والقهر، فمن الحتمي والبديهي أن تتغير مواقفنا ، وقراراتنا ، ورؤيتنا لطريقة إدارة هذا الصراع الأزلي، ألا يكفي ربع قرن على الإقرار بأن الطرق التي اتبعناها لم تعد تجدي نفعاً ؟، ولا بد من الوقوف على المفترق وتحويل الاتجاه . هناك مقولة معروفة للجميع "أن كثرة الضغط تولّد الانفجار"، هل بات وصولنا إلى الانفجار وشيكاً ، أم أننا مازلنا قادرين على تحمّل المزيد من الضغط ، ماذا تبقى أن يحصل؟.

لم تعد مجرد بيوت التي تُهدم بل أصبحت أحياءً كاملة، وضعنا الاقتصادي يرثى له وموظفي القطاع العام لا يتلقون رواتبهم كاملة منذ أشهر ولا أمل في العودة للراتب الكامل قريباً ، اقتصادنا مهدد بالانهيار في أي لحظة، فالقطاع الخاص ليس بمعزل عن الأزمة، وتأثر بشكل كبير بالحالة التي تمر بها الحكومة ، شهداء كل يوم ، أسرى في أوضاع بعيدة كل البعد عن الإنسانية ، بعضهم مضرب عن الطعام ، بل ويرتقي منهم الشهداء أيضاً ، أقصانا يدنس كل يوم، بل واعترفت بعض الدول بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، لا نسيطر على حدودنا، الضفة مفتتة ومحاصرة ،وغزة أيضاً محاصرة براً وبحراً، بل وزاد علينا الانقسام الداخلي الذي بات أشد فتكاً بنا من عدوّنا . هل فُرقتنا من أثرت على ضعف قوتنا وقدرتنا على الوقوف في وجه عدونا ؟ أم أن ( الأجندات الخارجية ) فعلاً باتت تلعب الدور الرئيسي في قضيتنا .

ماذا عن أجندتنا الخاصة، داخلياً وخارجياً، هل لدينا فعلاً أجندة وبرنامج عمل مدروس لإدارة أزماتنا والتعامل مع الوضع الداخلي والخارجي ؟ ما دورنا نحن كمواطنين في هذه الأجندة ؟ ما المطلوب منا لإنجاحها ( إن افترضنا واقتنعنا بوجودها ونجاعتها )، لم لا يتم إطلاعنا عليها وتوضيح بنودها، ودور كل فئة من فئات المجتمع فيها ؟ كيف لنا مثلاً أن نقف إلى جانب قيادتنا وندعمها دون أن نفهم ما يجري بالفعل على أرض الواقع، وأن نصبر دون أن نعرف مقابل صبرنا والسقف الزمني لفترة تحمّلنا، لا يمكن أن يعطي الإنسان طوال الوقت دون أن يأخذ، المسائل دائماً تكون باتجاهين، وليس من المنطقي أن يكون التنازل دائما باتجاه واحد .

من حقنا أن نشارك في وضع بنود أجنداتنا ، وأن نفهم الوضع الحالي الذي نعيشه ، مسبباته وأبعاده ونتائجه ، ومن المسؤول عنه، أصبحنا الآن مسئولين عن مستقبل أولادنا، ولا نملك أي إجابات على تساؤلاتهم المستمرة ( ماذا يحدث ، ولماذا ، وإلى متى ؟؟؟).

إن الشعب الذي كان له الفضل الأول في قيام هذه الدولة وتأسيسها، من كان سبباً في النصر من ربع قرن ،له الحق في أن يعود ليشارك في توجيه الدفّة من جديد، أن يساهم في قيادة المركب قبل غرقها، أن يضبط البوصلة، لأنه الأكثر إدراكاً لقوة هذا الشعب ولقدراته وإمكانياته، لأنه الوحيد القادر على إعادة تنظيم هذه الجماهير واستنهاضها من جديد، إن هذا الشعب لن يتحرك إلا من خلال قوى تأتي منه، تعيش همّه وتعاني ما يعانيه، كانت القوى الشعبية هي المحرك الأول للشعب في الثمانينيات ويبدو أننا بحاجة لإعادة انبعاثها بيننا من جديد لتقود هذه الجماهير لنصر آخر، أو على الأقل لتخرجها من المأزق الذي تعيشه الآن. ليُعطى هذا الشعب الجبار فرصة للمشاركة في رسم بنود الأجندة السياسية، لتكن محاولة، فليس لدينا ما نخسره .