السودان.. تدابير عديدة لمنع تكرار أحداث الأبيض

وطن: قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، إنه جرى توقيف وطرد بعض الأفراد من الأجهزة الأمنية لتورطهم في حادثة مدينة الأبيض.

وأوضح كباشي، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة : "ضمن التحقيق بشأن أحداث الأبيض، تم اعتقال 7 عناصر من قوات الدعم السريع وتسريحهم من عملهم وتقديمهم للقضاء".

وأضاف: "وجرى اعتقال عسكريين من الدعم السريع واتخذت بشأنهم إجراءات الطرد.. كما أن قوات الدعم السريع شكلت لجنة للتحقيق مع قائد قواتها بمدينة الأبيض لأجل التجاوزات والمخالفات التي حصلت".

وختم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني حديثه قائلا : "اتخذنا تدابير عديدة لمنع تكرار الحوادث الأمنية مثل تلك التي حصلت في الأبيض".

من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إن "المجلس العسكري اتخذ خطوات صحيحة، ولا نريد أن تتكرر الأحداث التي أودت بحياة عدد من أبنائنا".

المصدر: سكاي نيوز