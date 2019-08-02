وفاة الشاب عزمي منصور من الطيرة جراء حادث سير

وطن: لقي الشاب عزمي ماهر منصور (24 عاما) من مدينة الطيرة في الداخل مصرعه، في حادث طرق ذاتي، صباح اليوم الجمعة.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية الحادث إثر انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلة المرحوم لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصيبها المؤلمة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب لقي مصرعه إثر اصطدام سيارته الخصوصية بعامود شارة ضوئية واشتعالها، في منطقة كفار سابا، حين كان في طريق عودته من العمل.



ووفقا للتحقيقات تبين أن سيارة عبرت المفرق واصطدمت بالشارة الضوئية واندلعت بها النيران والسائق بداخلها حيث تم إقرار وفاته. ويتم فحص أسباب وملابسات الحادث.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنه تلقى بلاغا مفاده اصطدام سيارة بعامود شارة ضوئية واشتعال النيران بالسيارة، في كفار سابا، وعليه توجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى المكان، وتم إقرار وفاة سائق السيارة متأثرا بإصابته الحرجة.

(عرب 48)